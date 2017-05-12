СМИ: у посольства Венесуэлы в Испании прошла акция протеста против политики Мадуро

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Акция протеста против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошла в четверг у культурного центра посольства Боливарианской Республики в Мадриде. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее сведениям, в демонстрации приняли участие не менее 500 человек, в основном венесуэльцы, которые начали стягиваться к зданию во второй половине дня. С помощью полицейских машин стражи порядка блокировали доступ демонстрантов к центру, в котором находился посол Венесуэлы. Затем полицейские разогнали демонстрантов, после чего сотрудники дипмиссии смогли покинуть здание.
С начала апреля в Венесуэле проходят масштабные протестные акции против исполнительной власти. Венесуэльская неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека.