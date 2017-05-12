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Эрдоган: помощь США сирийским курдам противоречит стратегическим отношениям Турции и США

Международная панорама
12 мая, 11:03 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Президент Турции указал, что содействие "Силам народной самообороны" "не соотносится со стратегическими отношениями между союзниками"

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АНКАРА, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция считает противоречащим союзническим отношениям решение США оказывать помощь оружием сирийским курдам из "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом заявил журналистам президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы совершенно не хотим, чтобы велась такая работа (оказывалась помощь СНС - прим. ТАСС), поскольку использование одной террористической организации против другой не является идеальным вариантом. И это мы, кто оказывает наибольшее противодействие "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе. Террористические угрозы поступают не в адрес США или России, а в наш адрес", - сказал он.

Эрдоган указал, что содействие СНС "не соотносится со стратегическими отношениями между союзниками". "Я говорил это и США, и говорил России. Мы вместе боремся с терроризмом и хотим так же двигаться дальше, сообща. Считаю, что для США и РФ не к лицу иметь отношения с СНС", - сказал он.

Коснувшись перспектив своей поездки в США 16-17 мая, Эрдоган выразил надежду, что "на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в значительной степени все эти вопросы окажутся урегулированными". "Я считаю этот визит новым началом для наших отношений с США. Мы, конечно, поднимем и тему экстрадиции Фетхуллаха Гюлена. В целом вопросы борьбы с ФЕТО (организация Гюлена) займут основные позиции в нашей переговорной программе", - сказал он.

СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

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Борьба с "Исламским государством"
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