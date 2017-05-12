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СМИ: минобразования Украины объявляет охоту на "учителей-сепаратистов"

Международная панорама
12 мая, 12:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

Глава ведомства Лилия Гриневич уже обратилась в украинский минюст с просьбой четко прописать основания для их увольнения

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© REUTERS/Marian Striltsiv

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Министерство образования Украины начинает кампанию по выявлению учителей, призывающих к сепаратизму и ведущих антиукраинскую пропаганду. Глава ведомства Лилия Гриневич уже обратилась в минюст с просьбой четко прописать основания для их увольнения.

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"Я обратилась в минюст за разъяснением, можем ли мы сделать четкий перечень обязанностей каждого учителя, и в одном из них определить, что учитель может проводить только государственную политику, которая не противоречит Конституции. И если учитель начинает агитировать за Новороссию, это значит, что он ведет деятельность, которая противоречит государственным основам и Конституции", - цитирует Гриневич издание "Вести".

В школах подобную идею встретили настороженно, сообщает издание. Учителя боятся, что для некоторых детей это превратится в игру "Поймай учителя-сепаратиста". Издание напоминает, что скандалы вокруг пророссийских высказываний учителей активно обсуждали в прошлом году. Тогда общественники из Запорожья, проанализировав страницы педагогов в соцсетях, нашли у многих антиукраинские перепосты.

Адвокат Иван Либерман, оказывающий, правовое сопровождение некоторым учебным заведениям, утверждает, что сейчас правоохранительные органы пристально наблюдают за школами. "Для учителей есть определенная проблема: что говорить, а что нет. Сейчас идет "теневой" сбор формации и по поводу сепаратизма, и о трактовке определенных моментов истории, и по религиозным вопросам", - утверждает правозащитник.

"И так не только в школах, а практически всюду. По моему убеждению, сейчас идет тотальный сбор информации по каждому человеку, который систематически о чем-то высказывается", - добавил Либерман.

Политолог Андрей Золотарев, в свою очередь, считает, что тему сепаратизма хотят вновь поднять на бытовом уровне, чтобы отвлечь от проблем. "Гораздо проще, как и на 9 мая, спорить о цвете ленточек, чем действительно модернизировать образование", - замечает он. По мнению Золотарева, школьный учитель, чтобы нормально общаться с детьми, не должен испытывать идеологического прессинга. "А когда учитель вынужден мыслить только в "правильном" направлении, то это - тоталитаризм", - подчеркивает политолог.

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