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Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги "ради точности информации"

Международная панорама
12 мая, 15:16 дата обновления: 12 мая, 15:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент США считает, что наилучшим решением было бы предоставление репортерам письменных ответов

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вступился за сотрудников своей администрации, взаимодействующих с прессой, и предложил отменить регулярные брифинги для журналистов для предоставления им более точной информации. Об этом он написал в своем Twitter.

"Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью! - написал американский лидер. - Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие "пресс-брифинги" и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?"

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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