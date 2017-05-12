Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги "ради точности информации"

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вступился за сотрудников своей администрации, взаимодействующих с прессой, и предложил отменить регулярные брифинги для журналистов для предоставления им более точной информации. Об этом он написал в своем Twitter.

"Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью! - написал американский лидер. - Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие "пресс-брифинги" и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?"

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 May 2017

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.