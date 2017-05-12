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Главреда издания "Российские вести" задержали в Кишиневе

Международная панорама
12 мая, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В сообщении Союза журналистов России говорится, что Дмитрий Ермолаев "в течение нескольких часов подвергался допросу в камере с применением методов психологического давления"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главный редактор издания "Российские вести" был задержан в аэропорту Кишинева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза журналистов России (СЖР).

"Российский журналист, главный редактор еженедельника "Российские вести", Дмитрий Ермолаев был задержан сегодня в аэропорту Кишинева (Молдавия). Вместе с нашим коллегой молдавскими спецслужбами был задержан латвийский журналист Андрей Татарчук", - говорится в сообщении СЖР.

Уточняется, что Ермолаев без предъявления обвинений "в течение нескольких часов подвергался допросу в камере с применением методов психологического давления, его вещи были конфискованы, он был лишен доступа ко всем средствам связи".

Согласно сообщению, он был отпущен после того, как представителей молдавских спецслужб оповестили о том, что сотрудники российского посольства были привлечены к разрешению вопроса.

В СЖР добавили, что Ермолаев все еще находится в аэропорту Кишинева, ожидая "разрешения ситуации со своим латвийским коллегой, который до сих пор находится в руках молдавских силовиков, о дальнейшей судьбе его нет никакой информации".

"СЖР выражает свое крайнее возмущение фактом задержания нашего коллеги. Мы считаем, что инициаторы этого незаконного действия должны быть наказаны, а непосредственные исполнители - принести извинения российскому журналисту. В случае, если задержание латвийского журналиста окажется столь же беспочвенным - аналогичные извинения должны быть принесены и ему", - заявляют в союзе.

Отмечается, что копия данного заявления СЖР будет официально направлена в международные журналистские и правозащитные организации, в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, а также в Службу информации и безопасности республики.

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