Более 70% французов поддержали список кандидатов движения Макрона к выборам в Нацсобрание

ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 70% французов положительно оценивают список кандидатов политического блока "Республика на марше" (прежнее название - "На марше"), сформированного избранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном, для участия в выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Harris Interactive.

В исследовании отмечается, что "76% опрошенных заявили, что воспринимают положительно этот список кандидатов". По информации института, большинство поддержавших его - избиратели лидера движения "Неподчинившаяся Франция" Жан- Люка Меланшона, представителя левого крыла Соцпартии Бенуа Амона и основателя "Республики на марше" Макрона.

Против списка высказались 24% респондентов. Большинство из них - избиратели представителя "Республиканцев" Франсуа Фийона и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Опрос был проведен вечером 11 мая. В нем участвовало 1,017 тыс. французов старше 18 лет.

Кандидаты на выборы в Нацсобрание

Первый список кандидатов к парламентским выборам во Франции движение "Республика на марше" представило накануне. В него попали 428 кандидатов, которые будут бороться в одномандатных округах за депутатские кресла. Всего же в Национальном собрании насчитывается 577 мест, и полный перечень претендентов должен стать известен на следующей неделе.

Как подчеркнул генсекретарь "Республики на марше" Ришар Ферран, претенденты на участие в парламентских выборах в составе блока строго отбирались по пяти критериям, на которых настоял Эмманюэль Макрон: "обновление, реальное равенство, чистота репутации, политический плюрализм, целостность - обязательство выполнять контракт с нацией, предложенный избранным президентом". "Таким образом, 52% кандидатов - представители гражданского общества, которые никогда не занимали избранных должностей; по равенству - среди кандидатов 214 женщин и 214 мужчин; все кандидаты обязались подтвердить, что никогда не имели проблем с правосудием; кандидаты представляют весь спектр республиканских политических сил; все кандидаты обязались поддержать и проводить в жизнь контракт с нацией, предложенный президентом республики", - перечислил Ферран.

В общей сложности, уточнил также генеральный секретарь, за время работы над списком национальная комиссия по кандидатурам рассмотрела 19 тыс. досье - в среднем по 34 кандидатуры на избирательный округ. Среди отобранных 428 кандидатов 93% имеют постоянную работу, 4% - пенсионеры, 2% - безработные, 1% - студенты. Средний возраст кандидатов - 46 лет, самому молодому из них 24 года, самой пожилой - 72 года.

Выборы в нижнюю палату парламента

Выборы в Национальное собрание пройдут во Франции 11 и 18 июня. Парламент избирается по мажоритарной системе - кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли избранный президент Эмманюэль Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое бы сформировало правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу.