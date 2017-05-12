Румынская спецслужба сообщила об отражении атаки хакеров

БУХАРЕСТ, 12 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская служба информации (РСИ - госбезопасность) сообщила в пятницу, что отразила попытку кибернетической атаки против румынского правительственного учреждения.

"Была выявлена попытка кибернетической атаки против румынского правительственного учреждения, проведенная вероятнее всего злоумышленниками, участвовавшими ранее в других инцидентах такого же типа, - указывается в сообщении. - Благодаря эффективному межведомственному сотрудничеству осуществление атаки и нанесение ущерба были предупреждены, а также были определены намеченные цели и методология атаки".

Румынская спецслужба утверждает, что "вероятнее всего попытка была предпринята организацией, ассоциированной с группировкой кибернетической преступности APT28/Fancy Bear". "РСИ действовала по сигналу НАТО и Службы внешней разведки (Румынии)", - отмечается в сообщении.

Местные СМИ уточняют, что в МИД Румынии было получено электронное письмо с вложением, содержавшим шпионскую программу, которая устанавливалась на компьютере получателя при открытии вложения.