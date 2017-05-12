WikiLeaks объявила награду в $100 тыс. за запись разговоров между Трампом и Коми

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Организация WikiLeaks объявила награду в $100 тыс. тому, кто передаст ей запись разговоров между президентом США Дональдом Трампом и отправленным им в отставку бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Twitter.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw — WikiLeaks (@wikileaks) 12 мая 2017 г.

Организация, основанная Джулианом Асанжем, также призвала сочувствующих направлять пожертвования в виртуальной валюте биткоинах в специальный фонд для того, чтобы увеличить сумму этого вознаграждения.

"WikiLeaks предлагает $100 тыс. за пленки (разговоров) Трампа-Коми, - говорится в сообщении на странице организации. - Чтобы увеличить эту награду, посылайте биткоины". Далее организация указала адрес, по которому можно направлять пожертвования.

Президент США ранее посоветовал Коми надеяться на то, что не существует записей их разговоров, прежде чем тот начнет осуществлять утечки данных в СМИ.