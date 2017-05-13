Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Германии хакеры атаковали системы железной дороги

Международная панорама
13 мая, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Вредоносные сообщения появились на мониторах железнодорожных платформ и вокзалов в разных концах страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хакеры атаковали в пятницу системы основного железнодорожного оператора Германии, концерна Deutsche Bahn (DB). Соответствующие материалы приводятся в СМИ ФРГ.

По информации газеты Bild, вредоносные сообщения появились на мониторах железнодорожных платформ и вокзалов в разных концах страны: во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен) и Нойштадте (федеральная земля Саксония).

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на МВД страны также отмечает, что системы DB подверглись атаке, однако не уточняет, к каким последствиям это привело. По данным телеканала, борьбой с хакерами в Германии занимается Федеральное ведомство по информационной безопасности, расположенное в Бонне.

В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. хакерских атак с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений произошло в России.

За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники воспользовались шпионским программным обеспечением, которое использовало Агентство национальной безопасности (АНБ) США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
2
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
3
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
4
Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странах
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Минздрав РФ отразил вирусные атаки на свои компьютеры
7
Мантуров: программа продпомощи малоимущим будет запущена во второй половине 2018 г.
Темы дня
Загрузка...
Реклама