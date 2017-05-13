В США достигнуто соглашение по первому судебному иску на основании акта Магнитского

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, достигли досудебного соглашения в деле, являющемся первым в практике применения так называемого акта Магнитского. Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС в пятницу из архива суда.

Как следует из полученных документов прокуратуры, датируемых 12 мая, группа компаний согласилась выплатить американским властям $5,9 млн. При этом, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков. Данную договоренность должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Ранее ожидалось, что основная часть судебного разбирательства начнется в понедельник, 15 мая. На этот день, в частности, было назначено начало процесса подбора жюри присяжных.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США.

В прокуратуре указали тогда, что иск к группе компаний был подан на основании акта Магнитского и является первым делом в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На часть активов ответчика был наложен арест.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения сначала в Конгрессе США, а затем и в офисе окружного прокурора являлся британский подданный Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам тюрьмы.

По данным адвокатов Prevezon Holdings, "исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете". Prevezon Holdings с 2014 года добивалась его вызова на допрос, в том числе для дачи показаний о своей деятельности в России.