Представитель МИД КНДР не исключила диалога с США при подходящих условиях

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СЕУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху не исключила возможность диалога Пхеньяна и Вашингтона, если для этого будут созданы подходящие условия. Об этом она сообщила журналистам в аэропорту Пекина, передает агентство Yonhap.
"Мы проведем диалог при надлежащих условиях", - приводит агентство ее слова. Отмечается, что Чо Сон Ху возвращалась в Пхеньян из Норвегии после встречи с группой американских экспертов.
Как ранее сообщало агентство Кyodo, президент США Дональд Трамп выражал готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивало, что соответствующая позиция администрации США была озвучена Китаю.
Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что "все варианты действий, включая военный, остаются на столе". Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.
В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.