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Де Мистура считает, что соглашение по Сирии стало возможным благодаря РФ и США

Международная панорама
13 мая, 11:27 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По мнению спецпосланника генсека ООН по Сирии, Москва и Вашингтон могут прийти к компромиссу, а некоторые предложения сторон так или иначе совпадают

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РИМ, 13 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что после недавних контактов, в том числе между Россией и США, соглашение по сирийскому урегулированию стало ближе. Об этом он заявил в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью.

"Сейчас соглашение возможно. Американцы больше не наблюдают со стороны, но вовлечены в полной мере в переговорный процесс. На этот раз прогресса можно достичь хотя бы потому, что переговоры ведутся на самом высоком уровне с непосредственным участием лидеров (России, Турции, США) (Владимира) Путина, (Тайипа) Эрдогана, (Дональда) Трампа", - сказал де Мистура.

По его мнению, Москва и Вашингтон могут прийти к компромиссу, а некоторые предложения сторон так или иначе совпадают. При этом спецпосланник отметил, что приоритетом для всех является перемирие.

"Все понимают - от сирийцев до россиян и американцев - необходимо остановить этот кошмар, бомбардировки, взрывы. Альтернатива - повторение десяти Алеппо", - сказал де Мистура.

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Де Мистура, Стаффан
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