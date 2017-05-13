Курды заняли хлопкопрядильную фабрику близ форпоста ИГ в сирийской Ракке

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БЕЙРУТ, 13 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) атаковали позиции террористов на подступах к городу Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Фират, после ожесточенного боя курдские ополченцы и воины арабских племен, входящие в СДС, заняли фабрику по переработке хлопкового сырья, расположенную в 4 км к северу от города.
По информации агентства, рядом с ней в бывших армейских казармах находилась крупная база наемников экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот оборонительный рубеж противника в 6 км от Ракки был взят штурмом минувшей ночью.
За четыре дня наступательной операции СДС очистили на этом участке фронта от террористов 185 кв. км, освобождены шесть населенных пунктов и семь ферм в окрестностях Ракки, где находится главный форпост ИГ в Сирии. Для выхода населения из окруженных районов создан безопасный коридор. Им воспользовались свыше 4 тысяч жителей, преимущественно женщины и дети. Все они переправлены в лагерь, созданный для внутренне перемещенных лиц в городе Айн-Иса.
Отрядам СДС оказывают поддержку ВВС международной коалиции под эгидой США и переброшенные из соседнего Ирака подразделения американского спецназа.
10 мая курдские бойцы и их союзники овладели городом Табка в 40 км от Ракки и смогли освободить расположенную рядом с ним Евфратскую ГЭС, которая была построена в 1970-х годах при техническом содействии специалистов из СССР.