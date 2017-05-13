Британцам из-за кибератаки посоветовали без острой необходимости не обращаться к врачам

ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Жителям Соединенного Королевства рекомендовали без крайней необходимости не посещать в эти выходные кабинеты участковых терапевтов в связи с недавней кибератакой, парализовавшей работу некоторых лечебных учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании. Об этом сообщила газета The Independent.

"Нам известно об IT-проблеме, влияющей на работу некоторых компьютерных систем, используемых терапевтами. Воздержитесь, пожалуйста, от обращения к вашему участковому врачу за исключением случаев, когда это действительно необходимо", - приводит издание сообщение регулятора NHS в городе Блэкпул.

По информации издания, в Англии и Шотландии тысячи людей испытали на себе последствия крупнейшей вирусной атаки на институты NHS. Представители самой службы здравоохранения попросили пациентов не приходить лично в отделения неотложной помощи, а вызывать медиков по телефону, чтобы те, в свою очередь, могли направить их в те медицинские учреждения, где компьютерные системы не были поражены вирусом.

От вирусной атаки пострадали не менее 40 организаций NHS, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в этих медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.