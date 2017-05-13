ООН возлагает большие надежды на реализацию соглашения о зонах деэскалации в Сирии

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БЕЙРУТ, 13 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Организация Объединенных Наций придает большое значение подписанному 4 мая в Астане соглашению о зонах деэскалации в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции в Дамаске помощник спецпосланника генсека ООН Рамзи Рамзи.
"Мы очень надеемся, что реализация этих договоренностей создаст подходящий климат для диалога в Женеве", - подчеркнул он. По словам египетского дипломата, "между переговорными треками в Астане и Женеве существует взаимосвязь".
Рамзи встретился в Дамаске с заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом. Он сообщил, что предстоящий 16-19 мая в Женеве шестой раунд межсирийских переговоров будет очень интенсивным.
"То, что мы услышали сегодня от заместителя главы сирийского МИД, внушает надежду, что позиция правительственной делегации будет конструктивной на предстоящем заседании", - подчеркнул дипломат.