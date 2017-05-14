Белый дом: новый пуск ракеты в КНДР требует резкого ужесточения санкций

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США считает новый ракетный пуск в КНДР провокацией, на которую мировое сообщество должно ответить резким ужесточением санкций в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

По его словам, "президент (США Дональд Трамп) был проинформирован о новом ракетном испытании, проведенном Северной Кореей". "Поскольку ракета упала так близко от российской земли - в действительности, намного ближе к России, чем к Японии, - президент не может себе представить, чтобы Россия была довольна (случившимся)", - отметил Спайсер.

С его точки зрения, действия Пхеньяна "слишком долго были вопиющей угрозой". "Южная Корея и Япония внимательно следят за ситуацией вместе с нами (то есть США)", - подчеркнул официальный представитель американского лидера. При этом он заверил, что Вашингтон сохраняет "нерушимую приверженность" обеспечению безопасности союзников "перед лицом серьезной угрозы со стороны Северной Кореи".

"Пусть нынешняя провокация станет сигналом для всех стран в пользу имплементации намного более жестких санкций", чем уже действующие, "в отношении Северной Кореи", добавил Спайсер.