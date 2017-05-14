Белый дом: новый пуск ракеты в КНДР требует резкого ужесточения санкций

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ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США считает новый ракетный пуск в КНДР провокацией, на которую мировое сообщество должно ответить резким ужесточением санкций в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
По его словам, "президент (США Дональд Трамп) был проинформирован о новом ракетном испытании, проведенном Северной Кореей". "Поскольку ракета упала так близко от российской земли - в действительности, намного ближе к России, чем к Японии, - президент не может себе представить, чтобы Россия была довольна (случившимся)", - отметил Спайсер.
"Пусть нынешняя провокация станет сигналом для всех стран в пользу имплементации намного более жестких санкций", чем уже действующие, "в отношении Северной Кореи", добавил Спайсер.