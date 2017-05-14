Президенты Казахстана, РФ и Турции обсудили итоги переговоров в Астане по Сирии

АСТАНА, 14 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообщался с российским и турецким коллегами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время состоявшейся в Пекине церемонии открытия международного форума "Один пояс - один путь". Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"Нурсултан Назарбаев побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда астанинских переговоров по Сирии. Отмечая результаты астанинского процесса, Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве", - говорится в сообщении.

"Нурсултан Назарбаев также провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане", - отметила пресс-служба.