"Олланд предпочел не рисковать": экс-президент Франции покинул Елисейский дворец

ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Франсуа Олланд окончательно покинул Елисейский дворец. Ключи от резиденции и полномочия главы Франции он передал своему преемнику - 39-летнему Эмманюэлю Макрону, избранному на высший государственный пост ровно неделю назад.

Передачу власти Олланд назначил на последний день своего пятилетнего мандата (он вступил в обязанности президента республики 15 мая 2012 года). Церемония в Елисейском дворце поэтому впервые в истории прошла в воскресенье. Обменявшись приветствиями на ступеньках дворца, преемник и предшественник уединились для более чем часовой, сугубо доверительной беседы. Затем новый глава государства проводил теперь уже экс-президента к ожидавшей его машине.

Впервые в истории

Нет сомнения в том, что Олланд займет свое место в летописи Пятой республики, основанной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем. Он - первый среди ее президентов, кто отказался от переизбрания.

1 декабря минувшего года Олланд объявил французам в прямом эфире, что "не будет добиваться возобновления мандата", перечислив достижения и неудачи своей президентской пятилетки. К тому времени рейтинг лидера-социалиста снизился до рекордно низких 7%.

Потеряв основную часть электората, он рисковал потерпеть поражение не только на весенних выборах, но даже на праймериз (первичных выборах) Французской социалистической партии. "Олланд предпочел не рисковать", - считает политический обозреватель Аполин де Малерб.

Пять опровергнутых постулатов

Финансовый аналитик Николя Баврез видит главную причину его низкой популярности в состоянии национальной экономики. По словам эксперта, Олланд верил, что "кризис завершится, натиск на капитал даст импульс реальной экономике, безработица снизится из-за поддержки бюджетом новых рабочих мест, шоковая налоговая терапия в отношении предприятий и состоятельных сограждан уменьшит долги, а сплочение юга Европы против курса строгой экономии стимулирует рост".

Ни один из этих пяти экономических постулатов президента-социалиста не нашел подтверждения. Реальный рост экономики в период правления Олланда был ниже 0,3%, число безработных достигло 6,3 млн человек, уровень жизни снижался на 1% ежегодно, а размеры государственного долга приблизились к €2170 млрд, составив почти 98% ВВП.

Откровения дипломатов

"К голосу Франции больше не прислушиваются, и это нельзя объяснить только экономическими трудностями", - полагают авторы книги "Тяжкие грехи. Семь тупиков французской дипломатии" (Pchs capitaux. Les 7 impasses de la diplomatie franaise, 2016), в числе которых ряд бывших послов и три экс-министра иностранных дел.

По мнению опытных дипломатов, "утеряны независимость и мудрость действий, обеспечивавшие стране особую роль". "Уверовав в то, что она укрепит свои позиции, приспособившись к линии более могущественных Соединенных Штатов, Франция лишилась доверия", - считают авторы.

Предшественник в Елисейском дворце Николя Саркози в свою очередь все больше критиковал подход Олланда к диалогу с Москвой. "Я сожалею о политике, которая проводится ныне в отношении России", - подчеркнул он, комментируя известие об отмене минувшей осенью визита главы российского государства в Париж. Саркози предостерегал от "вступления в новую холодную войну". По его мнению, "долг и обязанность Франции и Европы - вести диалог с Россией".

Из советников - в президенты

Политические аналитики до сих пор гадают, кто все же смог убедить Олланда не баллотироваться на второй срок. Между тем в его окружении ближайшие помощники первыми поверили в то, что преемником должен стать Макрон. Среди них - бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Жан- Пьер Жуйе, работавший вместе с новым президентом в Генеральной инспекции финансов, и советник главы государства Гаспар Ганцер, сокурсник Макрона по Национальной школе администрации. Кажется, и сам Олланд все больше склонялся к мысли передать эстафету Макрону, хотя, возможно, не думал, что все произойдет так быстро.

В 2014 году он назначил 36-летнего инвестиционного банкира на ключевой пост министра экономики в своей администрации, доверив работу над долгосрочной стратегией. Хозяин Елисейского дворца не без оснований считал молодого министра своим учеником. До этого Макрон успел побывать его советником. "Советники дважды становились президентами", - заметил Олланд, впервые пришедший в Елисейский дворец в 1981 году в качестве советника первого президента-социалиста Франсуа Миттерана.

Прощание с партией

Подобно Миттерану, Олланд направился из Елисейского дворца в штаб-квартиру Французской социалистической партии - еще недавно правившей - для взаимного прощального напутствия. В 2012 году эта политическая сила контролировала большинство мегаполисов и регионов, Сенат и Национальное собрание (верхнюю и нижнюю палаты парламента).

На президентских выборах социалисты, однако, потерпели громкое поражение. Их официальный кандидат Бенуа Амон получил всего 6,36% голосов.

По мнению политолога Реми Лефевра, в этом, несомненно, доля вины Олланда. Его политика "разочаровала избирателей".

Пенсия из Счетной палаты

С выходом в отставку 62-летний Олланд (родился 12 августа 1954 года) будет вознагражден за труды не только в качестве главы государства, но и депутата, мэра и руководителя региона. Он также будет получать пенсию из Счетной палаты, на службу в которую был принят в 1980 году. В ее списках Олланд оставался "служащим, выполняющим функции президента республики".

В целом пенсия с учетом всех источников составит €15 тысяч. Но его доходы выросли бы вдвое, если он бы согласился получать вознаграждение от Конституционного совета, куда до конца дней могут входить все бывшие президенты.

Государство также предоставит Олланду полностью оборудованную служебную квартиру, автомобиль с двумя водителями, личную охрану и возьмет на себя содержание семи его сотрудников.

Дом в Коррезе

Как считает газета Le Figaro, Олланд недооценил шансы преемника заменить его уже после первой пятилетки именно потому, что был уверен: без оплота в провинции стать президентом невозможно. Родившийся в Руане в семье отоларинголога Жоржа Олланда и медсестры Николь Трибер, он в зрелом возрасте влюбился в Коррез, департамент на юго-западе Франции.

"Олланд душой и сердцем в провинции, у него не так много друзей в Париже", - заметил французский дипломат, хорошо знающий бывшего президента. В коррезской столице Тюле, где экс-президент был мэром и главой областной администрации, он знает всех.

Адрес парижской квартиры Олланда пока остается секретом. Вероятно, она будет находиться недалеко от фонда на улице Риволи, которым намерен руководить политик. Этот фонд "Франция поддерживает" (La France s'engage) призван поощрять в столице "инновационные проекты на службе французского общества". Но, по сообщениям из провинции, экс-президент начал присматривать для себя дом и в любимом Коррезе.