ЕС назвал ракетные испытания в КНДР угрозой международной безопасности

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз осудил последние ракетные испытания в КНДР, назвав их угрозой международной стабильности и безопасности. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы сообщества.
"Осуществленный сегодня в КНДР запуск баллистической ракеты серьезно нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Эти и предыдущие запуски являются угрозой международной безопасности и стабильности и ведут к росту напряженности в регионе в тот момент, когда необходима деэскалация", - отмечается в документе. Брюссель призвал Пхеньян "выполнить свои международные обязательства, отказаться от испытаний и свернуть программу создания баллистических ракет". При этом указывается, что подобные действия должны вестись в условиях прозрачности под контролем независимых экспертов.
КНДР провела пуск баллистической ракеты из города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным японских вооруженных сил, она пролетела около 800 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этого района в феврале текущего года.