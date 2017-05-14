Порошенко не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок.

"Еще рано говорить о потенциальных кандидатах в президенты. У меня еще есть почти два года полномочий", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Порошенко пошутил, что ему уже есть 35 лет и поэтому, а также по другим критериям, он может участвовать в выборах президента Украины.