Порошенко не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок.
"Еще рано говорить о потенциальных кандидатах в президенты. У меня еще есть почти два года полномочий", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.
При этом Порошенко пошутил, что ему уже есть 35 лет и поэтому, а также по другим критериям, он может участвовать в выборах президента Украины.