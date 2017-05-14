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Порошенко не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Международная панорама
14 мая, 15:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Президент Украины считает, что пока рано говорить о потенциальных кандидатах на должность главы государства

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Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок.

"Еще рано говорить о потенциальных кандидатах в президенты. У меня еще есть почти два года полномочий", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Порошенко пошутил, что ему уже есть 35 лет и поэтому, а также по другим критериям, он может участвовать в выборах президента Украины.

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Порошенко, Петр Алексеевич
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Украина
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