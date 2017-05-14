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Си Цзиньпин поблагодарил Назарбаева за вклад в урегулирование сирийского конфликта

Международная панорама
14 мая, 16:03 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

В рамках встречи стороны также обсудили вопросы обеспечения региональной и кибербезопасности

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АСТАНА, 14 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву на встрече в Пекине благодарность за вклад в урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"Стороны обсудили вопросы обеспечения региональной и кибербезопасности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, - проинформировала она. - Си Цзиньпин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад Казахстана в процесс урегулирования сирийского конфликта".

Как отметили в пресс-службе, китайский лидер подтвердил готовность посетить Казахстан с официальным визитом, принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и открытии международной специализированной выставки "Экспо-2017".

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Темы
Кризис в Сирии Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
Персоны
Си Цзиньпин Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Китай Сирия Казахстан
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