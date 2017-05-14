Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали более 70 боевиков

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ТУНИС, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 73 боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в девяти из 34 провинций Афганистана. Об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.
"Операции сил безопасности Афганистана проводились в провинциях Гильменд, Кандагар, Кундуз, Бадахшан, Урузган, Бадрис, Баглан, Балх и Саманган, - приводит телеканал TOLOnews текст заявления ведомства. - Не менее 73 боевиков были уничтожены".
Кроме того, по данным МВД, среди ликвидированных исламистов числится один из полевых командиров радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ) в провинции Балх Мулла Анамулла.
Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).