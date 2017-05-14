Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали более 70 боевиков

Международная панорама
14 мая, 16:17 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Cреди ликвидированных исламистов числится один из полевых командиров "Талибана" в провинции Балх Мулла Анамулла

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУНИС, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 73 боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в девяти из 34 провинций Афганистана. Об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.

"Операции сил безопасности Афганистана проводились в провинциях Гильменд, Кандагар, Кундуз, Бадахшан, Урузган, Бадрис, Баглан, Балх и Саманган, - приводит телеканал TOLOnews текст заявления ведомства. - Не менее 73 боевиков были уничтожены".

Кроме того, по данным МВД, среди ликвидированных исламистов числится один из полевых командиров радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ) в провинции Балх Мулла Анамулла.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
5
Задержан украинский пранкер, пытавшийся сорвать выступление Джамалы на "Евровидении-2017"
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама