Порошенко призвал Раду снять неприкосновенность с депутатов парламента

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду внести изменения в конституцию страны в части депутатской неприкосновенности.

"Снятие депутатской неприкосновенности. Я считаю, что это важная тема и парламент должен ее поддержать", - сказал Порошенко, выступая на пресс-конференции в Киеве по случаю либерализации для Украины визового режима с ЕС.