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Порошенко: США привлечены к урегулированию ситуации на Украине

Международная панорама
14 мая, 16:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Президент также сообщил, что в ближайшее время в США будет назначен спецпредставитель для координации сотрудничества с Украиной

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители США привлечены к урегулированию ситуации в Донбассе.

"Они были привлечены и будут. Все время, в том числе и во время работы предыдущей администрации менялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинфомирвован о всем содержании переговоров в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия), и они координировались с нашими американскими партнерами", - заявил Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

Он также сообщил, что в ближайшее время в США будет назначен спецпредставитель для координации сотрудничества с Украиной.

Президент Украины также добавил, что у него было несколько "очень блестящих" переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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