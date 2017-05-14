Порошенко: США привлечены к урегулированию ситуации на Украине

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители США привлечены к урегулированию ситуации в Донбассе.

"Они были привлечены и будут. Все время, в том числе и во время работы предыдущей администрации менялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинфомирвован о всем содержании переговоров в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия), и они координировались с нашими американскими партнерами", - заявил Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

Он также сообщил, что в ближайшее время в США будет назначен спецпредставитель для координации сотрудничества с Украиной.

Президент Украины также добавил, что у него было несколько "очень блестящих" переговоров с президентом США Дональдом Трампом.