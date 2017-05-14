Порошенко: США привлечены к урегулированию ситуации на Украине

Тиллерсон считает разбирательство с выборами в США важной частью новых отношений с РФМеждународная панорама 14 мая, 17:01
Власти Москвы внимательно отнесутся к прозвучавшим на митинге против реновации заявлениямОбщество 14 мая, 16:59
"Динамо" вручили кубок за победу в первенстве ФНЛ сезона-2016/17Спорт 14 мая, 16:58
"Шинник" проиграл "Динамо" и лишился шансов попасть в стыковые матчи за выход в РФПЛСпорт 14 мая, 16:56
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят - девятыйСпорт 14 мая, 16:41
IAAF разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусеСпорт 14 мая, 16:38
Минстрой лишит госфинансирования регионы без планов благоустройства до 2018 г.Экономика и бизнес 14 мая, 16:28
Организаторы ЧМ-2017 по хоккею заявили, что посещаемость турнира превысила их ожиданияСпорт 14 мая, 16:14
Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 14 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители США привлечены к урегулированию ситуации в Донбассе.
"Они были привлечены и будут. Все время, в том числе и во время работы предыдущей администрации менялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинфомирвован о всем содержании переговоров в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия), и они координировались с нашими американскими партнерами", - заявил Порошенко на пресс-конференции в Киеве.
Он также сообщил, что в ближайшее время в США будет назначен спецпредставитель для координации сотрудничества с Украиной.
Президент Украины также добавил, что у него было несколько "очень блестящих" переговоров с президентом США Дональдом Трампом.