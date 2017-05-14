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Представитель ЛНР: Донбасс готов обсуждать амнистию и выборы только после особого статуса

Международная панорама
14 мая, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что вопрос о механизме вступления в силу особого статуса будет снова стоять в повестке дня 15 мая

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Представители провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в ходе встречи участников контактной группы готовы рассматривать вопросы амнистии и модальности местных выборов только после решения вопроса об особом статусе Донбасса. Об этом ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"В понедельник, 15 мая, снова вопрос о "формуле Штайнмайера" или механизме вступления в силу особого статуса будет стоять в повестке дня политической рабочей группы. В повестку подгруппы также внесены вопросы об амнистии и модальностях местных выборов, но к их рассмотрению мы перейдем только после подтверждения особого статуса и отработки механизма вступления его в силу", - сказал он.

В конце 2015 года бывший на тот момент министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу урегулирования конфликта в Донбассе, которая предполагает введение в действие принятого парламентом Украины закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"Украина, декларируя на всех уровнях приверженность минским соглашениям, сама же заводит в тупик переговоры по их реализации. С сентября 2016 года представители Киева отказываются рассматривать политический пакет соглашений и, в частности механизм вступления в силу закона об особом статусе. Без подтверждения особого статуса территорий Донецкой и Луганской республик минские договоренности теряют смысл", - подчеркнул Мирошник.

"Временный закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей был принят Верховной радой в сентябре 2014 года, и в октябре 2017 года истекает трехлетний срок его действия, хотя за этот период он не работал ни дня. На мой взгляд, представители Киева вполне сознательно отказываются его рассматривать и отвечать на вопрос, когда и как вступает в силу закон об особом статусе, и что будет с этим законом в октябре 2017 года", - считает представитель ЛНР.

"У нас нет никаких оснований утверждать, что Киев снова не заблокирует рассмотрение этого вопроса", - отметил он в преддверии запланированных на 15 мая в Минске встреч участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее четырех подгрупп.

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