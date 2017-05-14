Порошенко заявил о своей готовности продолжать лишать чиновников гражданства

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов и дальше лишать гражданства высокопоставленных чиновников согласно нормам законодательства.
"Я действительно подписал указы, и это делалось и другими президентами, о прекращении украинского гражданства по разным причинам. В том числе, и в связи с невыходом из иностранного гражданства, когда оно было предоставлено. И это измеряется сотнями, не тысячами, но сотнями", - отметил Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве.
Президент подчеркнул, что для него неприемлемо, что "в украинском парламенте есть лица с двойным или тройным гражданством". "Я буду действовать в пределах компетенции и конституции и своего конституционного права прекращения украинского гражданства, в первую очередь министров, депутатов и чиновников", - добавил президент.
Сам Порошенко заявил, что не имеет другого гражданства, кроме украинского. "Я никогда не имел и не собираюсь иметь никаких других гражданств - ни я, ни члены моей семьи. Если какие-либо изменения произойдут, я об этом своевременно проинформирую", - подчеркнул глава государства.
На днях президент лишил украинского гражданства депутата Верховной рады Андрея Артеменко, который ранее сам сообщил, что имеет двойное гражданство - Украины и Канады с 2005 года.
По конституции президент принимает решение о лишении гражданства Украины на основании выводов комиссии по вопросам гражданства. По данным миграционной службы, "в период с 2012 года по 2016 год указом президента Украины оформлена потеря гражданства относительно 323 лиц".
В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артменеко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций против России.
По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" Украиной России полуострова на срок от 50 до 100 лет. Как отмечала газета The New York Times, план также предполагал снятие антироссийских санкций. Артеменко, являвшийся замглавы комитета по вопросам евроинтеграции в Верховной раде, ранее заявлял о провале ассоциации с Евросоюзом и призвал к скорейшему восстановлению связей с Россией и странами СНГ.
После публикации в The New York Times в отношении Артеменко на Украине было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Он также был исключен из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде.
Указ о лишении украинского гражданства застал Артеменко в США. В Вашингтоне, как заявил депутат, он планирует представить собственную инициативу для урегулирования ситуации в Донбассе и поиска консенсуса в отношениях с Россией.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий ранее сообщил, что в парламенте разрабатывают законопроект о запрете двойного гражданства для топ-чиновников. "Рабочая группа завершает работу над соответствующим законопроектом. Он будет определен как неотложный", - сказал журналистам глава парламента.
На Украине вопрос о двойном гражданстве политики поднимают давно. Но особо остро он возник после того, когда 6 марта в суде выяснилось, что у главы фискальной службы Романа Насирова есть британское гражданство.
Ранее бывший губернатор Днепропетровской области и бизнесмен Игорь Коломойский заявлял о наличии у него тройного гражданства. Олигарх признал, что, кроме украинского паспорта, у него имеется еще израильский и кипрский. На вопрос, как это согласуется с законами Украины, он пошутил: "В конституции написано, что закон запрещает двойное гражданство, а тройное не запрещено".