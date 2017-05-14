"Новый старт европейской идеи": Макрон вступил в должность президента Франции

Эмманюэль Макрон занял свою новую резиденцию в Елисейском дворце. Он вступил в должность президента Франции ровно неделю спустя после победы на выборах. Завоевав поддержку более 66% соотечественников, Макрон в возрасте 39 лет стал самым молодым главой в истории Французской Республики.

Наследие де Голля и Ширака

В своей первой государственной речи новый руководитель страны, баллотировавшийся на выборах от надпартийного движения "На марше" (ныне "Республика на марше"), отметил заслуги своих предшественников. Он назвал каждого из президентов Пятой Республики, открывших, по его мнению, новую политическую главу в жизни Франции.

Так, генерал Шарль де Голль, как указал Макрон, "содействовал восстановлению республики". "Жак Ширак дал нам страну, умеющую сказать "нет" поборникам войны", - отметил он, напомнив тем самым об отказе Парижа поддержать в 2003 году военную операцию США в Ираке.

Макрон также отметил "энергию, с которой действовал Николя Саркози, чтобы преодолеть финансовый кризис, поразивший мир". По словам политика, его непосредственный предшественник на посту Франсуа Олланд инициировал парижские соглашения по климату и "защищал французов в мире, столкнувшемся с угрозой терроризма".

Макрон заверил, что "не отступит ни от одного из обещаний, которые дал французам". "На протяжении десятилетий Франция сомневалась в самой себе, - отметил он. - Она ощущала угрозу своей культуре, социальной модели, своим глубоким убеждениям, всему тому, что она сделала".

Сохранить статус великой державы

По мнению нового президента, у страны "есть все необходимое, чтобы сохранить статус великой державы в ХХI веке". "Все, что способствует энергии Франции и ее процветанию, будет реализовано, - обещал он. - Труд станет свободным, предприятия получат поддержку, инициатива будет поощряться". Макрон обещал "реконструировать европейскую идею, дав ей новый старт", поскольку она "позволяет Франции распространять в мире свои ценности".

В соответствии с традициями уходящий президент Франсуа Олланд встретил преемника на ступеньках резиденции, а затем уединился с ним для сугубо доверительной беседы. Разговор при закрытых дверях продолжался более часа - вдвое больше запланированного времени.

Президентский тет-а-тет

По мнению экспертов протокола, на этой встрече с глазу на глаз Макрон в качестве нового главнокомандующего получил "ядерный код" - листок с символами, призванными подтвердить военным, что приказы отдает президент Франции. В СМИ в этой связи напомнили об инциденте, когда первый президент- социалист Франсуа Миттеран принимал дела у Валери Жискара д'Эстена в 1981 году. Сверхсекретную записку Миттеран положил в карман пиджака, предназначенного в химчистку. Бдительность помощников помогла вернуть код на место.

После того, как предшественник вступившего в должность главы государства отбыл в штаб-квартиру Соцпартии, Макрон вернулся к ожидавшим его во дворце политикам и общественным лидерам. Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус вновь огласил итоги президентских выборов. Во втором туре 7 мая Макрона поддержали 66,1% избирателей, его соперницу, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - 33,9%.

Собравшиеся поздравили нового главу государства. Канцлер Ордена почетного легиона, генерал армии Бенуа Пюга вручил ему большую цепь этого высшего французского знака отличия, учрежденного Наполеоном.

Новый президент скрепил затем своей подписью протокол, с принятием которого он официально вступил в свои обязанности.

Затем Макрон принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата под сводами Триумфальной арки. Путь на эту церемонию он совершил в открытой военной машине. Затем новый глава государства посетил в госпитале в Кламаре французских солдат, получивших ранения во время военных операций Франции за рубежом. Финальным аккордом дня стал визит в мэрию Парижа, где градоначальник Анн Идальго устроила в честь Макрона торжественный прием.

Лучший советник

Лучшим советником и помощником Макрона в избирательной кампании стала его супруга Брижит. Как считают специалисты протокола, впервые за последние годы спутница президента получит официальный статус первой леди Франции. Олланд не был официально женат.

Новый французский лидер состоит в браке со своей школьной учительницей, руководившей - наряду с преподаванием французского и латыни - театральным кружком, который он с увлечением посещал. В своей книге "Революция" (Revolution) он так сформулировал свой жизненный идеал: "Прожить ту жизнь, которую я избрал, вместе с той, кого я полюбил".

Брижит Троньё старше супруга на 24 года. Она родилась 13 апреля 1953 года. До недавнего времени преподавала литературу в колледже иезуитов в элитном шестнадцатом округе Парижа. В завершившейся избирательной кампании новая первая леди Франции помогала спутнику как лектор и методист.

С ее помощью Макрон, который прежде не баллотировался ни на одну выборную должность, смог успешно подготовиться к продолжительным выступлениям на многотысячных митингах. Задача тем более сложная, что новый президент Франции не причисляет себя ни к правым, ни к левым.

В костюме за €450

Супруги намерены придерживаться в общении с соотечественниками принципа открытости. Так, представители прессы, отметил журнал Closer, могли узнать от окружения первой четы, что элегантное платье и жакет в тонах "голубой лаванды", в которых была новая первая леди Франции, предоставлены специально для церемонии дизайнером дома моды Louis Vuitton Николя Шекьером. Для любопытных было названо и происхождение темно-синего костюма классического покроя, в котором был президент республики. Он приобретен в одном из парижских магазинов за €450.

Первые официальные встречи

В понедельник президент посетит Берлин, чтобы обсудить вопросы европейского строительства с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Визит пройдет в пятую годовщину первой встречи Меркель и Олланда.

В бытность советником президентской администрации Макрон сопровождал 15 мая 2012 года Олланда в Берлин. Как напомнил журнал Le Point, они направились в германскую столицу с военного аэродрома Виллакубле, но через четыре минуты после взлета президентский борт поразила молния. Главе государства и сопровождающим пришлось срочно вернуться в аэропорт, сменить самолет и отправиться к германской коллеге с большим опозданием.

У порога новой кампании

Вскоре Макрону предстоит новая кампания. Уже 11 июня во Франции состоится первый тур выборов в Национальное собрание. Пока места в нижней палате парламента контролируют две главные партии - Соцпартия и "Республиканцы", которые не принадлежат к президентскому лагерю. Однако, чтобы управлять, президенту необходимо собственное парламентское большинство; эта задача, считают и оппоненты, и союзники Макрона, едва ли менее сложная, чем та, которую он уже решил.

В конце недели французский лидер планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях совещания НАТО в Брюсселе и принять участие в саммите "семерки" на Сицилии.

Дмитрий Горохов, Михаил Тимофеев