СМИ: партия Меркель выигрывает выборы на западе ФРГ

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БЕРЛИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель набирает 34,5% на выборах в парламент федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 30,5%, что является ее худшим результатом в этом регионе за всю историю ФРГ. Таковы первые данные экзитполов, которые были распространены телеканалом ARD.
На третьем месте расположилась Свободная демократическая партия с 12%. Проходят в парламент земли и популисты из "Альтернативы для Германии", получив 7,5%. У "зеленых" 6%, за Левую партию отдали голоса 5%, свидетельствуют экзитполы.
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Ханелоре Крафт в свою очередь признала поражение на выборах в ландтаг (земский парламент - прим. ТАСС) и объявила об уходе с постов в СДПГ. Соответствующее заявление она сделала после оглашения первых результатов экзитполов.
"Я беру всю ответственность на себя. С этого момента я ухожу с поста главы СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии и с должности заместителя председателя партии на федеральном уровне", - сказала Крафт.
"Я желаю удачи победителю выборов Армину Лашету (лидеру партийных списков ХДС - прим. ТАСС)", - сообщила она, по сути признав поражение.
Выборам в Северном Рейне - Вестфалии в ФРГ традиционно уделяется большое внимание. Их по праву называют "генеральной репетицией" выборов в федеральный парламент - Бундестаг, которые пройдут 24 сентября. С учетом высокой численности населения (из 18 млн жителей около 13,1 млн имеют право голоса) результат станет индикатором политических настроений в стране.
Земля Северный Рейн - Вестфалия всегда была оплотом социал-демократов. С 1966 года они лишь на один срок уступали должность премьер-министра консерваторам - с 2005 по 2010 год. С учетом этого наметившаяся победа ХДС может существенно укрепить позиции канцлера за четыре с половиной месяца до выборов в Бундестаг, нанести сильнейший удар по репутации СДПГ и окончательно свести на нет популярность Мартина Шульца.