Постпред при ООН: США считают важным наладить антитеррористическое сотрудничество с РФ

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ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация хотела бы наладить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом и считает данный вопрос чрезвычайно важным. Это признала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании ABC.
С ее точки зрения, и Москва, и Вашингтон в настоящее время занимаются прощупыванием позиций друг друга, чтобы понять степень готовности противоположной стороны к конструктивному взаимодействию. "Россия тестирует нас, мы тестируем ее", - сказала дипломат. На ее взгляд, "россияне пытаются понять, что делать". "Не думаю, что они знают, что делать с нашим президентом", - заявила Хейли, имея в виду нового руководителя администрации США Дональда Трампа.
"Нам сейчас надо двигаться вперед и определить, над чем мы (американцы) можем с ними (россиянами) работать и над чем мы с ними абсолютно не будем работать", - считает постпред. "Однако чрезвычайно важно, чтобы мы работали с Россией в нашей борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство")", - подчеркнула Хейли.
По мнению Хейли, США, вне зависимости от того, кто стоит у руля власти в Вашингтоне, демонстрируют серьезный настрой на международное взаимодействие. По ее мнению, у Трампа хорошо получается вести переговоры с иностранными лидерами, стараясь "найти общие позиции". Постпред охарактеризовала Трампа как "президента действия".
При этом Хейли обвинила Россию в попытках вмешательства в политику других стран, в том числе США. "Да, они (россияне) могут вызвать определенные перебои там и сям, но в конечном счете это не будет иметь никаких постоянных последствий", - сказала постпред, которая является не кадровым дипломатом, а политическим назначенцем и одним из 24 членов кабинета Трампа. По версии Хейли, никаких других действий Москва не сможет предпринять.