Постпред США при ООН: Трамп не намерен угрожать Эр-Рияду прекращением закупок нефти

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США не рассматривают возможность прекращения закупок нефти у Саудовской Аравии в случае отказа Эр-Рияда от расширения масштабов участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании ABC.

Комментируя предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, она заверила, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего сплочения мирового сообщества в противодействии ИГ. "Сейчас мы должны обеспечить единство в мире, и президент это понимает. Мы действительно должны делать все возможное, чтобы объединить всех против ИГ", - сказала Хейли.

В связи с этим у посла поинтересовались, планирует ли Трамп, как он заявлял в ходе прошлогодней избирательной кампании, изучать вариант приостановки приобретения нефти у Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не обеспечит более крупный финансовый вклад в борьбу с ИГ или не выделит сухопутные войска для участия в операциях против группировки. Будет ли глава администрации США предупреждать руководство Саудовской Аравии в ходе скорых переговорах о возможности развития событий по описанному сценарию, спросил у Хейли ведущий ток-шоу. "Намерение, связанное с поездкой (в Саудовскую Аравию), заключается не в этом", - ответила постпред. Она, впрочем, добавила, что никогда не стала бы говорить, что "какой-то вариант действий не рассматривается".

Как ранее объявил Белый дом, Трамп совершит 21-27 мая свое первое зарубежное турне, в рамках которого нанесет визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию, в том числе для участия в саммитах Группы семи и НАТО, а также для встречи с Папой Римским Франциском.