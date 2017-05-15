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Участники межсирийских переговоров соберутся в Женеве на шестой раунд консультаций

Международная панорама
15 мая, 0:09 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, мая. /ТАСС

Главным отличием от предыдущих раундов станет продолжительность переговоров, на которые отведено всего четыре дня, с 16 по 19 мая

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ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Работа в рамках очередного, шестого по счету, раунда межсирийских переговоров начинается в Женеве. Хотя официально дискуссии стартуют 16 мая, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сегодня в полдень (13:00 мск) дать установочную пресс-конференцию. Также в Швейцарию прибывают делегации участников.

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В этом раунде, как и в предыдущих, примут участие делегации правительства Сирии, оппозиционных Высшего комитета по переговорам (ВКП), "московской" и "каирской" групп. Дискуссии пройдут вновь через посредника - де Мистуру. На повестке дня - продолжение работы по четырем заданным спецпосланником направлениям: формирование правительства, порядок разработки конституции, проведение выборов, борьба с терроризмом.

Главным отличием от предыдущих раундов станет продолжительность переговоров, на которые отведено всего четыре дня, с 16 по 19 мая. Предыдущие раунды длились, как правило, около двух недель. По словам де Мистуры, при планировании сроков нового раунда был учтен тот факт, что скоро начинается священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время, отметил спецпосланник, сжатые сроки позволят придать дискуссиям более деловой характер.

Другое важное отличие от двух предыдущих раундов, прошедших в конце февраля - начале марта и затем в конце марта, заключается в изменении ситуации "на земле". По итогам международной встрече по Сирии в Астане 3-4 мая Россия, Турция и Иран подписали меморандум, предусматривающий создание в республике четырех зон деэскалации. Территориально они охватывают районы, где в последние месяцы велись наиболее активные боевые действия между правительством и оппозицией (в провинциях Идлиб, Хама, восточных пригородах Дамаска и в окрестностях Дераа на юге страны).

Создание зон деэскалации, как ожидается, должно укрепить режим перемирия, действующий с 30 декабря 2016 года, остановить боевые действия между правительством и оппозицией и тем самым открыть возможность для обсуждения политического урегулирования конфликта в Сирии. При этом ВКП заняла осторожную позицию по отношению к меморандуму: выступив в поддержку мер по укреплению перемирия, ее представители отвергли роль Ирана в качестве гаранта перемирия.

Создание зон деэскалации не предполагает прекращения борьбы с террористами. 14 мая сирийские правительственные войска окончательно освободили от их отрядов один из пригородов Дамаска - Кабун. При этом с осуждением действий правительственных войск в данном районе в последние дни выступила "Сирийская свободная армия".

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