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СМИ: сирийские войска вернули под контроль военный аэродром к востоку от Алеппо

Международная панорама
15 мая, 1:34 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Правительственные силы очистили также от террористов несколько соседних деревень

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЙРУТ, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии выбили террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) с военного аэродрома Эль-Джарах к востоку от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщил новостной портал Syria Al An.

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© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

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По его информации, бывшая авиабаза сирийских ВВС поблизости от водохранилища Асад на Евфрате была освобождена после ожесточенных боев. Правительственные силы очистили также от банд ИГ несколько соседних деревень.

На этом участке фронта сирийские военнослужащие за последние три месяца освободили 170 селений. Войска наступают сейчас на Мескену, которая расположена в 5 км от военного аэродрома и остается последним форпостом ИГ на водохранилище.

От Мескены идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС (160 км от Алеппо), который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС). Курдские ополченцы и воины арабских племен, входящие в состав СДС, взяли его штурмом 10 мая после осады, продолжавшейся 50 дней. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы, переброшенные из соседнего Ирака.

Как отмечает Syria Al An, в руках ИГ остается после освобождения Эль-Джараха еще один военный аэродром - Эль-Хамдан в окрестностях города Бу-Кемаль рядом с иракской границей.

Тем временем отряды СДС продвигаются к провинциальному центру Ракка (520 км от Дамаска), который служит главным форпостом ИГ в Сирии. К северу от него в воскресенье они заняли три населенных пункта - Атшана, Эль-Маляли и Телль- Моаз, уничтожив свыше 20 террористов ИГ.

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