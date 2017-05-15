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В Польше начались маневры с участием многонационального батальона НАТО

Международная панорама
15 мая, 10:28 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Сценарий маневров предполагает начало так называемой гибридной войны

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ВАРШАВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Около 2,5 тыс. военнослужащих, в том числе представители размещенного в Польше многонационального батальона НАТО, примут участие в начинающихся 15 мая в городе Ожиш учениях Puma. Об этом сообщило Польское агентство печати.

По имеющимся данным, военнослужащие будут отрабатывать действия в обороне и наступлении. Сценарий маневров предполагает начало так называемой гибридной войны. Маневры продлятся до 26 мая.

По словам главы 15-й Гижицкой механизированной бригады, которая участвует в учениях, генерала Ярослава Громадзиньского, на первом этапе маневров военнослужащие будут повышать боеготовность и по мере нарастания конфликта перемещаться по региону. Второй этап - оборона территории. "В сценарии мы предусматриваем, что противник вторгается на нашу территорию, солдаты выходят на оборонные рубежи, останавливают врага, приступают к контратаке и отвоевывают потерянные территории", - сказал генерал.

В ходе учений на полигоне в Ожише будет задействовано тяжелое вооружение - танки, бронетранспортеры, а также артиллерия и системы ПВО.

На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. На польской территории эти силы дислоцированы в Ожише и Бемове Писком на северо- востоке республики. В состав размещенного в Польше подразделения входят около 800 военных, в основном из США, а также представители Румынии, Великобритании и Хорватии.

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