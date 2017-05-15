В Польше начались маневры с участием многонационального батальона НАТО

Предварительное слушание дела о крупном ДТП с автобусом в Югре назначено на 22 маяНовости Урала 15 мая, 11:42
Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитнымСпорт 15 мая, 11:30
ФК "Динамо" предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контрактСпорт 15 мая, 11:02
Российские лыжники группы Перевозчикова начали подготовку к олимпийскому сезону в ИжевскеСпорт 15 мая, 10:50
Кузнецова: в РФ выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семейОбщество 15 мая, 10:44
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуацииПроисшествия 15 мая, 10:41
Лыжники-спринтеры группы Каминского начнут подготовку к олимпийскому сезону 20 мая в КрымуСпорт 15 мая, 10:37
ФХР в начале июня определится с составом участников чемпионата ВХЛСпорт 15 мая, 10:32
КДК РФС рассмотрит прорыв болельщиков "Спартака" на поле после игры с "Амкаром"Спорт 15 мая, 10:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Около 2,5 тыс. военнослужащих, в том числе представители размещенного в Польше многонационального батальона НАТО, примут участие в начинающихся 15 мая в городе Ожиш учениях Puma. Об этом сообщило Польское агентство печати.
По имеющимся данным, военнослужащие будут отрабатывать действия в обороне и наступлении. Сценарий маневров предполагает начало так называемой гибридной войны. Маневры продлятся до 26 мая.
По словам главы 15-й Гижицкой механизированной бригады, которая участвует в учениях, генерала Ярослава Громадзиньского, на первом этапе маневров военнослужащие будут повышать боеготовность и по мере нарастания конфликта перемещаться по региону. Второй этап - оборона территории. "В сценарии мы предусматриваем, что противник вторгается на нашу территорию, солдаты выходят на оборонные рубежи, останавливают врага, приступают к контратаке и отвоевывают потерянные территории", - сказал генерал.
В ходе учений на полигоне в Ожише будет задействовано тяжелое вооружение - танки, бронетранспортеры, а также артиллерия и системы ПВО.
На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. На польской территории эти силы дислоцированы в Ожише и Бемове Писком на северо- востоке республики. В состав размещенного в Польше подразделения входят около 800 военных, в основном из США, а также представители Румынии, Великобритании и Хорватии.