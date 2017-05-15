Во Франции ожидают возобновления мировой кибератаки в ближайшие дни

ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Новая глобальная волна кибератак должна последовать "в ближайшие дни и недели" вслед за распространением особо опасного вируса WannaCry, стремительно внедрившегося в компьютерные системы планеты в минувшие выходные. Такое мнение высказал в эфире радиостанции Franceinfo глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар.

"В ближайшие дни и недели нужно ожидать регулярных повторных атак, потому именно такой опыт мы имеем по предыдущим атакам, ведь эта - далеко не первая в своем роде. Взломщики обновляют свои программы, делают их более эффективными, другие взломщики вдохновляются их опытом, чтобы проводить собственные атаки, так что регулярно проводятся повторные попытки", - сказал он.

По словам главы агентства, вопреки многочисленным опасениям, 15 мая, в первый рабочий день новой недели, стремительного распространения вируса по сетям с возвращением в офисы миллионов работников, отсутствовавших на рабочих местах в выходные, не стоит. "Нет, киберхаоса не будет, потому что мы следили все выходные за ситуацией и продолжаем следить. Во всех странах, где возобновилась работа, нет катастрофических последствий, но правда, что очень многие оказались жертвами, и это - повод повторить предостережения с призывом к бдительности в вопросах компьютерной безопасности", - уверен он.

Ранее сообщалось о том, что первой из крупных французских компаний, пострадавших от глобальной кибератаки, стал автогигант Renault, вынужденный даже приостановить в качестве меры предосторожности производство на нескольких своих заводах во Франции. Как признал Пупар, от действий хакеров пострадали и другие французские предприятия, однако он не пожелал уточнять, о каких компаниях идет речь. "Да, есть другие, но я не дам названий, поскольку никогда не озвучиваю имен жертв, не желаю добавлять горя, но мы с ними работаем, пытаемся как можно скорее восстановить работу их систем", - сказал руководитель французского агентства.

В пятницу 12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.