Турция запретила депутатам ФРГ посетить военных Бундесвера на авиабазе Инджирлик

БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Турецкие власти отказали группе депутатов Бундестага в посещении немецких военных, расквартированных на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на депутатов, входящих в комитет Бундестага по обороне.

С Инджирлика Бундесвер осуществляет вылеты разведывательных самолетов в рамках операции западной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ). Ранее аналогичный запрет турецкий власти вводили после того, как Бундестаг летом 2016 года принял резолюцию с осуждением геноцида армян в Османской империи.