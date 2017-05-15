Турция запретила депутатам ФРГ посетить военных Бундесвера на авиабазе Инджирлик

Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
Павел Чухрай получит почетный приз XXVIII "Кинотавра"Культура 15 мая, 12:39
Путин на форуме "Один пояс - один путь". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 15 мая, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Турецкие власти отказали группе депутатов Бундестага в посещении немецких военных, расквартированных на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на депутатов, входящих в комитет Бундестага по обороне.
С Инджирлика Бундесвер осуществляет вылеты разведывательных самолетов в рамках операции западной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ). Ранее аналогичный запрет турецкий власти вводили после того, как Бундестаг летом 2016 года принял резолюцию с осуждением геноцида армян в Османской империи.