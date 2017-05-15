Филиппины обратились за поставками оружия к КНР и РФ из-за жестких условий США

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Филиппины были вынуждены обратиться с запросом о поставке оружия к Китаю и России, потому что Соединенные Штаты выставили Маниле слишком жесткие условия для продажи ей вооружений. Об этом заявил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана, передает агентство Reuters.

"Из-за этих условий у нас пропало желание покупать у них", - сказал он. "На нужны самолеты, нам нужны беспилотные аппараты, нам нужны быстроходные катера", - добавил министр обороны Филиппин. Он добавил, что эти виды вооружения, а также стрелковое оружие необходимо властям Филиппин для борьбы с вооруженными группировками, действующими на юге страны, чтобы предотвратить пиратство, похищение людей, создать безопасные условия для развития этих регионов.

Россия и Филиппины планируют подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере в мае, когда РФ посетит филиппинский президент Родриго Дутерте. Об этом сообщил в конце апреля министр обороны азиатской страны Дельфин Лорензана на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, которая состоялась в конце апреля во время VI Московской конференции по международной безопасности. Филиппины рассмотрят возможность покупки у России вооружений, в том числе военных самолетов и стрелкового оружия, после подписания в этом месяце соглашения о сотрудничества в оборонной сфере, заявил Лорензана в начале мая.