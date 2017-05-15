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Премьер Сербии предложил провести следующий форум "Один пояс - один путь" в Белграде

Международная панорама
15 мая, 14:44 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Александар Вучич отметил, что Сербия много сделала в вопросе двустороннего сотрудничества с Китаем

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БЕЛГРАД, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич предложил провести следующий форум "Один пояс - один путь" в Белграде. Об этом глава сербского кабмина, который находится с визитом в Китае, заявил в ходе своего выступления на форуме.

"Мы много сделали в вопросе двустороннего сотрудничества с нашими китайскими друзьями. Мы построили мост через Дунай, строим несколько участков железных и автодорог с китайскими компаниями при их технической и финансовой поддержке. Мы одна из самых маленьких стран здесь, но я готов предложить провести следующий форум в Сербии. Знаю, что это нескромно с моей стороны, но добро пожаловать в Сербию!" - приводит слова Вучича агентство TANJUG.

Премьер Сербии также коснулся газовых проектов с Россией. "Хотел бы сказать, что Россия - наш ответственный поставщик газа. Нам нужно построить интерконнектор между Сербией и Болгарией, чтобы получать газ, когда Россия построит газопровод в Турцию", - подчеркнул премьер.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". В нем участвуют главы государств и правительств 29 стран, в том числе президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс - один путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".

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Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
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