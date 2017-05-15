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СМИ: 20 человек пострадали при обстреле кварталов Дейр-эз-Зора боевиками ИГ

Международная панорама
15 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

По данным агентства SANA, террористы выпустили большое количество снарядов по кварталам Эль-Джоура и Эль-Кусур

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилых кварталов в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, террористы выпустили большое количество снарядов по кварталам Эль-Джоура и Эль-Кусур, где пострадали 15 человек, в основном женщины и дети. Еще пятеро получили ранения при обстреле района Харабеш.

Провинциальный центр Дейр-эз-Зор, где проживает около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года. Городские районы, которые обороняет сирийская армия и ополченцы, постоянно подвергаются обстрелам. Банды ИГ окружили также военный аэродром - основной форпост правительственных сил.

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