Политподгруппа не смогла приступить к обсуждению статуса Донбасса

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Участники политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в понедельник вновь не смогли приступить к обсуждению вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе региона. Об этом ТАСС по окончании встречи в Минске заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политподгруппе Родион Мирошник.

"Политическая подгруппа так и не приступила к обсуждению вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе из-за неконструктивной позиции Украины", - сказал он.

В конце 2015 года бывший на тот момент министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу урегулирования конфликта в Донбассе, которая предполагает введение в действие принятого парламентом Украины закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"В октябре 2017 года истекает временный трехлетний срок действия принятого Верховной радой закона об особом статусе. За этот период статус должен был быть закреплен в конституции Украины, но за это время не были приняты не только изменения в конституцию, но и сам закон о статусе не действовал ни одного дня", - напомнил Мирошник.

Он подчеркнул, что "это сознательные действия украинской стороны, которая лишь имитирует выполнение минских соглашений". "Руководство Украины декларирует приверженность соглашениям на мировой арене, но в реальности стремится завести переговоры в тупик. Пример тому - блокирование рассмотрения как особого статуса, так и всего политического пакета", - заявил представитель ЛНР.

"Следующий раунд переговоров назначен на 24 мая, и в повестке дня также рассмотрение "формулы Штайнмайера", предполагающей вступление в силу особого статуса в день голосования на местных выборах в Донбассе", - отметил Мирошник.