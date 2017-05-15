Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Политподгруппа не смогла приступить к обсуждению статуса Донбасса

Международная панорама
15 мая, 17:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 15, мая. /ТАСС

В октябре истекает трехлетний срок действия закона об особом статусе, за это время не были приняты не только изменения в конституцию, но и сам закон не действовал ни одного дня, отметили в ЛНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Участники политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в понедельник вновь не смогли приступить к обсуждению вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе региона. Об этом ТАСС по окончании встречи в Минске заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политподгруппе Родион Мирошник.

"Политическая подгруппа так и не приступила к обсуждению вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе из-за неконструктивной позиции Украины", - сказал он.

В конце 2015 года бывший на тот момент министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу урегулирования конфликта в Донбассе, которая предполагает введение в действие принятого парламентом Украины закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"В октябре 2017 года истекает временный трехлетний срок действия принятого Верховной радой закона об особом статусе. За этот период статус должен был быть закреплен в конституции Украины, но за это время не были приняты не только изменения в конституцию, но и сам закон о статусе не действовал ни одного дня", - напомнил Мирошник.

Он подчеркнул, что "это сознательные действия украинской стороны, которая лишь имитирует выполнение минских соглашений". "Руководство Украины декларирует приверженность соглашениям на мировой арене, но в реальности стремится завести переговоры в тупик. Пример тому - блокирование рассмотрения как особого статуса, так и всего политического пакета", - заявил представитель ЛНР.

"Следующий раунд переговоров назначен на 24 мая, и в повестке дня также рассмотрение "формулы Штайнмайера", предполагающей вступление в силу особого статуса в день голосования на местных выборах в Донбассе", - отметил Мирошник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
4
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
7
Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Всероссийский Азербайджанский конгресс"
Темы дня
Загрузка...
Реклама