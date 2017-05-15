Контактная группа признала успешным запуск процедуры верификации

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Итоги верификации пленных стали главной темой заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик назвал запуск процедуры верификации успешным и поблагодарил всех участников процесса.

При этом Сайдик затруднился назвать сроки предполагаемого освобождения удерживаемых лиц, но с удовлетворением отметил, что запущенная процедура - "это предпосылка для большого будущего обмена".

Вместе с тем Сайдик был вынужден констатировать неудовлетворительное положение в сфере безопасности и появление в прошедшие выходные новых жертв из числа мирных жителей. Спецпредставитель главы ОБСЕ подчеркнул, что "мирные жители пали жертвами тяжелой артиллерии, которая давно должна быть отведена в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений".

Контактная группа заслушала также доклад о проведении внутреннего расследования по инциденту 23 апреля, когда в результате подрыва на мине один сотрудник ОБСЕ погиб, еще трое были госпитализированы. В связи с этим, по словам Сайдика, Контактная группа напомнила сторонам конфликта о необходимости провести разминирование на линии соприкосновения и предоставить соответствующие карты заминированных мест с целью обеспечения безопасности маршрутов ОБСЕ и для предотвращения жертв среди мирного населения.

По итогам заседания полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов подчеркнул, что "альтернативы Минским соглашениям не существует". Он подтвердил, что "Российская Федерация последовательно настаивает на скорейшем обмене удерживаемых лиц по схеме "всех на всех", введении в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера", а также скорейшем разведении сил и средств".

Проблемы остаются

Говоря о верификации, Сайдик подчеркнул большую работу, проведенную участниками процедуры. По его словам, группа, которая запустила процесс верификации, объехала практически всю Украину - 7 тысяч км в течение короткого времени. Вместе с тем, отметил спецпредставитель главы ОБСЕ, еще остается ряд нерешенных вопросов.

В свою очередь Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе - сообщила, что представители провозглашенных республик "высказали сомнение в желании или нежелании отдельных граждан перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса". "В качестве жеста доброй воли госпожа Лутковская проверит эту информацию и даст свое заключение", - написала Олифер в Facebook. По информации украинской стороны, заявила она, "несколько сотен человек не желают перемещаться" на территорию республик Донбасса.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева уточнила, что процесс верификации касается 159 человек - жителей двух республик. "Юридический статус у этих людей разный: освобождение от криминальной ответственности, условно-досрочное освобождение, домашний арест и так далее", - пояснила она.

Кобцева также отметила, что для содействия в решении проблем верификации и "обсуждения дорожной карты по без вести пропавшим" принято решение пригласить на следующее заседание группы представителей МККК (Международного Комитета Красного Креста).

Политическая повестка

Политическая подгруппа в очередной раз остановилась на "формуле Штаймайера", сообщил Сайдик. Кроме того, по его словам, обсуждались "вопросы выполнения задач, поставленных политическими советниками сторон 6 апреля" (на встрече помощников глав России, Украины, Германии и Франции).

Как подчеркнул представитель ЛНР в политподгруппе Родион Мирошник, участники вновь не смогли приступить к обсуждению вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе региона "из-за неконструктивной позиции Украины".

"В октябре 2017 года истекает временный трехлетний срок действия принятого Верховной радой закона об особом статусе. За этот период статус должен был быть закреплен в Конституции Украины, но за это время не были приняты не только изменения в Конституцию, но и сам закон о статусе не действовал ни одного дня", - напомнил Мирошник. "Это сознательные действия украинской стороны, которая лишь имитирует выполнение Минских соглашений, - считает представитель ЛНР. - Руководство Украины декларирует приверженность соглашениям на мировой арене, но в реальности стремится завести переговоры в тупик. Пример тому - блокирование рассмотрения как особого статуса, так и всего политического пакета".

Экология и экономика

Участники контактной группы в очередной раз обсудили механизмы оплаты поставок воды в Луганскую область. Стороны высказали надежду на скорейшее разрешение этого вопроса, отметил Сайдик. Однако пока, по его словам, "поставки воды не возобновлены".

Представители ДНР подняли также вопрос о необходимости мониторинга опасных производств и объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории, сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Дениса Пушилина.

"Денис Пушилин настоял на необходимости проведения инспекций объектов повышенной опасности, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения и являющихся потенциально опасными не только для Донбасса, но и для соседних регионов и стран", - написала она в Facebook.

На заседании в качестве примера особо опасных производств был приведен Константиновский химический завод, на котором находятся сотни тонн соляной и серной кислот. "Особую обеспокоенность вызывает возможное попадание токсичных веществ в водную артерию Донбасса", - подчеркнула Талакина.

Следующий раунд переговоров контактной группы назначен на 24 мая.