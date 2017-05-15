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ВМС Израиля обстреляли палестинскую шхуну у Газы, есть погибший

Международная панорама
15 мая, 19:40 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Судно нарушило границы зоны, в которой разрешено рыболовство

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Палестинский рыбак получил смертельные ранения в результате обстрела при нарушении им девятимильной зоны у берегов сектора Газа, где разрешено рыболовство.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в коммюнике.

"Палестинская шхуна нарушила пределы разрешенной промысловой зоны у северной части сектора Газа, силы ВМС потребовали прекратить движение, после отсутствия ответа осуществили предупредительные выстрелы в воздух, - сообщили в армейском ведомстве. - Судно продолжало движение, и военные открыли по нему огонь".

Газета "Едиот ахронот" сообщает, что "палестинский рыбак был эвакуирован в израильский госпиталь, где скончался от полученных ранений".

Израиль осуществляет морскую блокаду сектора Газа с сентября 2007 года.

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