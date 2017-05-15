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Контактная группа призвала к обеспечению полной безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ

Международная панорама
15 мая, 20:06 UTC+3 МИНСК МИНСК 15, мая. /ТАСС

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил об инциденте с подорвавшимся на мине автомобилем, в ходе которого погиб сотрудник миссии и двое получили ранения

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МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Контактная группа призвала стороны конфликта в Донбассе уважать мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и обеспечить безопасность ее сотрудников. Об этом в понедельник по итогам заседания группы в Минске сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он напомнил об инциденте с подорвавшимся на мине автомобилем СММ ОБСЕ, в ходе которого погиб сотрудник миссии и двое получили ранения.

"Этот инцидент и другие показывают, что стороны конфликта должны уважать мандат миссии и обеспечивать их (наблюдателей СММ) полною безопасность", - подчеркнул он.

В этой связи Сайдик указал на необходимость безотлагательного разминирования в Донбассе, подчеркнув, что для этого "должны быть карты". "Они необходимы не только для обеспечения безопасности маршрутов миссии, но и для предотвращения жертв среди мирного населения", - заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ.

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