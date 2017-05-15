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Лавров и Тиллерсон на встрече не наметили плана по Сирии

Международная панорама
15 мая, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В Госдепартаменте отметили, что США поддерживают переговоры в Женеве и выступают за политическое решение сирийского конфликта

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе прошедшей 10 мая встречи не наметили никакого плана, который бы позволил продвинуться вперед на пути к мирному урегулированию в Сирии. Об этом в понедельник журналистам на спецбрифинге заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

"У госсекретаря и министра иностранных дел состоялось продуктивное обсуждение, они говорили о том, как двигаться дальше по вопросу Сирии. Госсекретарь признал, что отношения между Россией и США сейчас находятся на низком уровне", - сказал дипломат, отметив, что в Вашингтоне надеются на улучшение контактов с Москвой по сирийской проблематике.

"Но я бы не сказал, что они наметили какой-то конкретный путь, который был бы направлен на прекращение зверств в Сирии или который позволил бы продвинуться вперед в женевском процессе", - отметил Джонс, добавив, что США поддерживают переговоры в Женеве и выступают за политическое решение сирийского конфликта.

Со своей стороны начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила присутствовавшим на брифинге журналистам, что "главным пунктом двусторонней встречи (Лаврова и Тиллерсона) был призыв к России использовать ее влияние на режим (президента Сирии Башара Асада)". Представители Госдепартамента в ходе брифинга в очередной раз обвинили Дамаск в убийствах мирных жителей и нападениях на группировки оппозиции.

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