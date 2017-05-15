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ООН сообщила о росте числа жертв столкновений на востоке Украины

Международная панорама
15 мая, 23:32 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

В отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН говорится, что "конфликт продолжает усложнять повседневную жизнь тысяч людей, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения"

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ООН, 15 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 170 мирных жителей погибли и получили ранения в результате конфликта на востоке Украины с марта этого года, а общее число убитых за время боевых действий превысило 2 тысячи человек. Об этом сообщается в обнародованном отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), охватывающем период с 1 марта по 30 апреля.

"Конфликт продолжает усложнять повседневную жизнь тысяч людей, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения, усиливая их зависимость от внешней помощи и убивая надежды на нормальную жизнь. Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых)", - говорится в докладе.

По оценкам ООН, "общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек". Большинство из них стали жертвами артиллерийских обстрелов, а также мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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