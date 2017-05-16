Спикер Кнессета посетит РФ и выступит в Совете Федерации

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Спикер Кнессета (парламента Израиля) Юлий (Йоэль) Эдельштейн посетит в конце июня Москву с официальным визитом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба парламента Израиля, указав, что визит планируется на 27-29 июня.

"Это - первый визит Эдельштейна в Москву в качестве спикера израильского парламента, - говорится в документе. - Визит приурочен к 30-летию освобождения Юлия Эдельштейна из советской тюрьмы в июле 1987 года".

"Для меня этот визит будет, конечно, особенным, и я очень волнуюсь, - сказал Эдельштейн, чьи высказывания приводит пресс-служба Кнессета. - Цель визита - еще более улучшить отличные взаимоотношения Израиля и России, и, в особенности, межпарламентские связи, которые мы настойчиво развиваем". "Эти связи уже и сегодня превосходные, и включают глубокое сотрудничество и дружбу в разных сферах", - добавил он.

Программа визита

Как указали в пресс-службе Кнессета, в Москве у Эдельштейна запланированы переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, депутатами обеих палат российского парламента, а также встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Визит председателя Кнессета проводится в ответ на визит Валентины Матвиенко, которая посетила Кнессет с официальным визитом в прошлом году, - отметили в израильском парламенте. - В Совете Федерации Эдельштейн удостоится особой почести - он выступит на пленарном заседании и произнесет речь на иврите".

В российской столице Эдельштейн также встретится с руководством еврейской общины России и посетит Еврейский музей и центр толерантности.

Биография политика

Эдельштейн стал первым русскоязычным израильским политиком, избранным спикером парламента еврейского государства. Он возглавляет израильский парламент уже второй созыв подряд, до этого избирался депутатом семь раз, неоднократно занимал министерские должности.

Эдельштейн родился в Черновцах в 1958 году, в семье Юрия (Георгия) Эдельштейна, в 1979 году рукоположенного в сан православного священника. При этом сам Юлий, репатриировавшийся в Израиль в 1987 году, придерживается ортодоксальных иудейских традиций. В 1996 году он стал одним из основателей партии "Исраэль ба-алия", а депутатский мандат от партии "Ликуд", которую сейчас возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, получил в 2003 году после слияния этих двух партий.

Личный аспект

"Визит в Москву будет включать для Эдельштейна и немаловажный личный аспект - он посетит места, памятные ему по его прошлому "отказника" в СССР и борца за алию (репатриацию в Израиль) советских евреев, место, где он был арестован, КПЗ и зал суда, где он был осужден", - сообщили в пресс-службе Кнессета. "Нельзя не думать о поразительной ситуации, когда тот, кто был заключенным в советской тюрьме, выступит перед Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации в качестве председателя Кнессета Государства Израиль", - сказал в этой связи Эдельштейн.