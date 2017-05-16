СМИ: КНР будет предоставлять помощь Сирии в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Власти КНР в будущем намерены предоставлять помощь Сирии для реализации гуманитарных проектов в рамках правительственной инициативы "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС). Об этом сообщил посол Китая в Дамаске Ци Цяньцзинь.

"Китай продолжит оказывать поддержку сирийской стороне в рамках проектов "Один пояс - один путь", - приводит слова дипломата китайская газета The Global Times. - Мы подчеркиваем, что данная концепция выгодна не только КНР, но и всем государствам-участникам. Если привести сравнение - это не отдельная пьеса, но симфония, которую исполняют все заинтересованные стороны".

В феврале Пекин и Дамаск подписали два соглашения о предоставлении Сирии на безвозмездной основе гуманитарной помощи в размере $16 млн. К настоящему моменту стороны заключили серию договоров о сотрудничестве в области водных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, нефти и газа.

Как сообщалось ранее, в ближайшие три года Китай намерен предоставить развивающимся странам и международным организациям, участвующим в реализации инициативы "пояса и пути" 60 млрд юаней (8,7 млрд долларов).