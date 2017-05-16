В Венесуэле два человека погибли в ходе столкновений демонстрантов с полицией

МЕХИКО, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Очередной день противостояния оппозиции и правительства в Венесуэле принес новые человеческие жертвы. В штате Тачира в ходе уличных акций протеста в понедельник погибли два человека, как сообщили представители властей латиноамериканской страны.

"Мы связались с губернатором штата Тачира и другими компетентными представителями местной администрации, чтобы запросить тщательное расследование этого ужасного события", - написал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб в своем Twitter в связи со смертью одного 17-летнего подростка. О гибели еще одного жителя региона сообщил в этой же социальной сети депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс. "Подтверждено еще одно убийство в Тачире, скончался 33-летний Диего Эрнандес, получивший пулю в грудь от полицейского", - указал он.

1) Ante lamentable crimen d Luis Alviarez ocurrida #Hoy en Palmira Táchira, @Defensoria_Vzla informa: nos hemos comunicado con el Gobernador — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 15 May 2017

2)Del edo Táchira y demás autoridades competentes para solicitar 1 exhaustiva investigación d este terrible hecho q esclarezca la verdad — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 15 May 2017

Сторонники оппозиции в понедельник перекрывали движение по ключевым автомагистралям, таким образом выражая свое несогласие с политикой правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. В ряде регионов, в том числе в столице страны Каракасе, Национальная гвардия использовала слезоточивый газ для разгона протестующих. Власти задержали несколько десятков человек, более 10 получили ранения.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, согласно ее подсчетам, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.