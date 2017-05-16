В Венесуэле два человека погибли в ходе столкновений демонстрантов с полицией

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МЕХИКО, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Очередной день противостояния оппозиции и правительства в Венесуэле принес новые человеческие жертвы. В штате Тачира в ходе уличных акций протеста в понедельник погибли два человека, как сообщили представители властей латиноамериканской страны.
"Мы связались с губернатором штата Тачира и другими компетентными представителями местной администрации, чтобы запросить тщательное расследование этого ужасного события", - написал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб в своем Twitter в связи со смертью одного 17-летнего подростка. О гибели еще одного жителя региона сообщил в этой же социальной сети депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс. "Подтверждено еще одно убийство в Тачире, скончался 33-летний Диего Эрнандес, получивший пулю в грудь от полицейского", - указал он.
1) Ante lamentable crimen d Luis Alviarez ocurrida #Hoy en Palmira Táchira, @Defensoria_Vzla informa: nos hemos comunicado con el Gobernador— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 15 May 2017
2)Del edo Táchira y demás autoridades competentes para solicitar 1 exhaustiva investigación d este terrible hecho q esclarezca la verdad— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 15 May 2017
Сторонники оппозиции в понедельник перекрывали движение по ключевым автомагистралям, таким образом выражая свое несогласие с политикой правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. В ряде регионов, в том числе в столице страны Каракасе, Национальная гвардия использовала слезоточивый газ для разгона протестующих. Власти задержали несколько десятков человек, более 10 получили ранения.
С начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, согласно ее подсчетам, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.