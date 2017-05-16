Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страны - гаранты перемирия в Сирии работают над картой зон деэскалации

Международная панорама
16 мая, 8:34 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Отмечается, что к этой работе привлечены прежде всего военные ведомства

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 16 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Россия, Турция и Иран ведут активную работу по реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, в том числе над их картой и созданием контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в кулуарах правительства.

"На данный момент страны - гаранты и все заинтересованные стороны ведут работу по реализации меморандума о создании так называемых зон деэскалации. Только что прошедшие рабочие встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекине с высшим руководством Российской Федерации и Турецкой Республики показали, что стороны сейчас активно занимаются проработкой различных аспектов реализации этого меморандума", - информировал Абдрахманов.

По его словам, к этой работе привлечены прежде всего военные ведомства. "Речь идет о конкретном очертании географическом, на карте, зон деэскалации, а также о создании наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов вдоль этих зон", - пояснил министр иностранных дел.

Он уточнил, что сейчас идет предметная практическая работа по данному вопросу. "Но всем понятно, что впереди у стран-гарантов и у всех заинтересованных сторон огромная работа, потому что каждая деталь по реализации этого меморандума важна. Например, очевиден вопрос: кто будет контролировать эти зоны деэскалации, кто будет конкретно служить на контрольно-пропускных пунктах или на наблюдательных постах?" - пояснил Абдрахманов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Иран Сирия Россия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету
2
Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации
3
Постпред США при ООН предложила России вместе выступить против Асада
4
Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакеры
5
WP: Трамп поделился с Лавровым секретными данными
6
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
7
Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама