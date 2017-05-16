Страны - гаранты перемирия в Сирии работают над картой зон деэскалации

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АСТАНА, 16 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Россия, Турция и Иран ведут активную работу по реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, в том числе над их картой и созданием контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в кулуарах правительства.
"На данный момент страны - гаранты и все заинтересованные стороны ведут работу по реализации меморандума о создании так называемых зон деэскалации. Только что прошедшие рабочие встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекине с высшим руководством Российской Федерации и Турецкой Республики показали, что стороны сейчас активно занимаются проработкой различных аспектов реализации этого меморандума", - информировал Абдрахманов.
По его словам, к этой работе привлечены прежде всего военные ведомства. "Речь идет о конкретном очертании географическом, на карте, зон деэскалации, а также о создании наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов вдоль этих зон", - пояснил министр иностранных дел.
Он уточнил, что сейчас идет предметная практическая работа по данному вопросу. "Но всем понятно, что впереди у стран-гарантов и у всех заинтересованных сторон огромная работа, потому что каждая деталь по реализации этого меморандума важна. Например, очевиден вопрос: кто будет контролировать эти зоны деэскалации, кто будет конкретно служить на контрольно-пропускных пунктах или на наблюдательных постах?" - пояснил Абдрахманов.