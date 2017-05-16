СМИ: турецкие власти задерживают сотрудников Минэнерго и Минобразования

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АНКАРА, 16 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генпрокуратура Анкары санкционировала задержание более 80 сотрудников Министерства энергетики и природных ресурсов и Министерства национального образования Турции. Об этом во вторник сообщает телеканал Haber Turk.
Ордера выданы в рамках расследования деятельности организации ФЕТО исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в причастности к попытке путча 16 июля 2016 года.
Задержания начали проводиться сотрудниками Управления безопасности этим утром. В Минэнерго и связанных с этим ведомством структурах планируется задержать 60 сотрудников, в Минобразования - 25, в основном это учителя.
В рамках мер противодействия ФЕТО с лета прошлого года власти уволили или отстранили от госслужбы тысячи человек, около 50 тысяч граждан задержаны или арестованы по подозрениям или обвинениям в причастности к попытке переворота.