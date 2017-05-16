Совет ЕС обсудит возможное лишение права голоса Польши за конституционный кризис

БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин, Ирина Полина/. Возможность легальных действий ЕС против Польши, вплоть до временного лишения Варшавы права голоса в Совете Евросоюза из-за "неправильных" конституционных реформ, которые осуждает Еврокомиссия (ЕК), будет поднята во вторник на заседании Совета ЕС по общим вопросам на уровне министров по европейским делам. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник. Впрочем, никакие практические результаты дискуссии по Польше не ожидаются.

"Министры обсудят возможные действия в связи с конституционным кризисом в Польше в рамках 7-й статьи (Лиссабонского) соглашения о Европейском союзе. Это первое в истории практическое обсуждение в Совете ЕС применения 7-й статьи, ЕК представит министрам расширенный отчет о ситуации в переговорах с Польшей по преодолению кризиса", - заявил источник. Эту информацию подтвердил и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Мальты Луис Грек по прибытии на министерскую встречу. "Одной из важных тем на повестке дня станет отчет (замглавы ЕК) Франса Тиммерманса о диалоге Польши с ЕК по вопросам верховенства закона", - отметил он.

7-я статья Лиссабонского договора предусматривает применение внутренних санкций против страны ЕС, за нарушения фундаментальных прав европейских граждан, в форме приостановки ее права голоса в Совете ЕС. На первом этапе этой процедуры Совет ЕС должен вынести официальное предупреждение стране-нарушителю. Другой европейский источник ТАСС выразил уверенность, что никаких практических результатов обсуждение не принесет. "В Совете, - сказал он, - нет единства по проблеме Польше, а запуск любых легальных процедур по 7-й статье может быть осуществлен только единогласно".

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) после прихода к власти в 2015 году решила изменить закон о Конституционном суде (КС), что было критически оценено как оппозицией внутри страны, так и международными организациями. Новый закон привел к частичной блокаде работы КС. В результате в январе прошлого года ЕК запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона. Варшава обвиняется в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей.

После начала конституционного кризиса в Польше ЕК неоднократно направляла в Варшаву свои рекомендации и предложения по выходу из него. Однако, власти республики считают, что провели реформу КС в соответствии с европейскими стандартами и нормами. Первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс на прошлой неделе заявил в Стокгольме, что пока речь не идет о том, чтобы идти дальше с процедурой легальных действий против республики.